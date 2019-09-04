سقوط شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية فى السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، من ضبط شقيقين بحوزتهما سلاحين ناريين وذخائر بقصد ممارسة أعمال البلطجة في السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بضبط شقيقين بحوزتهما بندقية آلية، وطبنجة عيار 9مم، و30 طلقة مختلفة الأعيرة.



بمواجهتها اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الدفاع وفرض السيطرة على قاطني المنطقة محل سكنهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.