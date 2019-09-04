العثور على جثتي قائدي المقاتلة الروسية المنكوبة "سوخوي 25"

عثرت السلطات في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا على جثتي قائدي الطائرة الهجومية "سوخوي 25" التي تحطمت أمس أثناء تنفيذها طلعة تدريبية.



وأفاد المكتب الصحفي لهيئة الطوارئ بالمنطقة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - بأن جثتي الطيارين كانتا داخل قمرة القيادة في الطائرة الحربية التي انفجرت وتحطمت بالكامل لحظة اصطدامها بالأرض، حيث عثر عليها في حفرة يزيد عمقها على 3 أمتار.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز "سو 25" في إقليم ستافروبل جنوبي البلاد، وذكرت الوزارة أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة طلعة تدريبية دورية.. مشيرة إلى أنها لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان.