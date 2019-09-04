برشلونة يرفض ضم لوكاس إلى صفوفه

ركزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على أن الفريق البرشلوني سنحت له فرصة الحصول على خدمات لوكاس مورا في الوقت الاخير من الانتقالات الصيفية الماضية.



وفي خضم مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لضم نيمار، تم عرض خدمات لوكاس مورا على النادي الكتالوني، لكن الأخير رفض الصفقة.



ورفضت الإدارة الرياضية لبرشلونة التوقيع مع لوكاس مورا الذي سبق له الدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان. وجاء الرفض بسبب تكلفة الانتقال التي ستتجاوز 50 مليون يورو إضافة إلى الشكوك بشأن قدرة اللاعب على تقديم الإضافة المرجوة في كتيبة فالفيردي.



وكان مورا أحد اللاعبين المساهمين في وصول السبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره ضد ليفربول، لكنه يواجه بداية موسم بطيئة مع فريقه ويقاتل من أجل لعب دقائق معدودة.



ويذكر أن صاحب (27 عامًا) وقع لتوتنهام من باريس سان جيرمان في عام 2018 مقابل 28 مليون يورو.