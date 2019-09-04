مترجم "العقل والمادة": الكتاب يتبنى رؤية قريبة للمتصوفين

صدر حديثًا عن دار آفاق للنشر والتوزيع، "العقل والمادة"، تأليف إرفين شرودنجر، وترجمة أحمد سمير سعيد.



شرودنجر أحد أبرز علماء الفيزياء النظرية، وهو من أصل ألماني، حاصل على جائزة نوبل وبالتأكيد عندما يحاول مقاربة موضوع "مفهوم الوعي وتفاعله مع المادة " والعكس فستكون رؤيته ثرية، من اللازم الإطلاع عليها لكل مهتم بمثل هذه الأمور والفلسفات.



وقال المترجم والكاتب أحمد سمير سعد للدستور: "رؤية شرودنجر أعجبتني كتاب يتبنى رؤية هي أقرب لرؤى المتصوفين، يحاول أن يزيل الحائل بين الذات والموضوع، بين العقل والمادة، يحاول أن ينسب الكل إلى أصل واحد وأن يثبت أن كل العقول ما هي إلا تجليات لعقل واحد".



وأضاف: شرودنجر يمتلك لغة إنجليزية جيدة تعلمها منذ صغره، وقد ذكر ذلك في السيرة الذاتية القصيرة الملحقة بالكتاب، إضافة إلى أنه قضى وقتا طويلا خارج النمسا بسبب الحرب العالمية الثانية، لذلك جاء كتابه الحالي، وكتاب سابق أيضا عليه إسمه "ما الحياة؟ الجانب الفيزيائي للخلية الحية" باللغة الإنجليزية وقد قام بترجمته وصدر منذ فترة عن مؤسسة هنداوي.



ويؤكد أحمد سمير أن هناك استفادة كبيرة ستعود على القارئ العربي لأن موضوع الكتاب عالمي وأسئلته أسئلة تلح على عقول كل البشر، ولا يرتبط بحدود أو ثقافة.