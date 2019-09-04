السلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة للزيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة جديدة للزيت رقم (4) للعام المالي 2019-2020، على فترتي وصول الفترة الأولى من 10-10-2019 وحتى 25-10-2019.



أما فترة الوصول الثانية تبدأ من 25-10-2019 وحتى 10-11-2019 على أن تكون جلسة البت يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 لشراء شحنات من زيت الصويا وزيت دوار الشمس في مناقصة عالمية.



وتسعى الهيئة لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس، وستقبل الهيئة أيضا عروضًا لما لا يقل عن عشرة آلاف طن من زيت الصويا وخمسة آلاف طن من زيت دوار الشمس بالجنيه المصري.



وقال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع، إن المناقصة تشترط وصول الزيوت النباتية في الفترة بين العاشر والخامس والعشرين من أكتوبر وبين الخامس والعشرين منه والحادي عشر من نوفمبر، وآخر موعد لتلقي العروض هو يوم الخميس.