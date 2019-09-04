"العارف" أول فيلم مصري يتم تصويره في السعودية

يستعد الفنان أحمد عز للسفر إلي مدينة جده بالسعودية من أجل تصوير عدد من مشاهد فيلم "العارف" الذي يجمعه بالفنان أحمد فهمي، كأول عمل سينمائى مصرى يتم تصويره في المملكة بعد الافنتاح الثقافي الذي تعيشه في الشهور الاخيرة.



وكان أحمد عز انتهى من تصوبر عدد كبير من مشاهد الفيلم بين القاهرة وبلغاريا، والعمل تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر.

