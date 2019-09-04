التموين: 12 سببًا للاستبعاد من الدعم فى المرحلة الخامسة.. تعرف عليها

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استهداف غير المستحقين للدعم من خلال محددات الاستبعاد بعد انتهاء استهداف المستبعدين من المرحلة الرابعة، وقرب الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد، وفقًا لمعايير تحددها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ترتبط بمعدلات الدخل والإنفاق.



تواصل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وضع محددات استهداف المستبعدين من الدعم في المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين عن طريق معدلات الدخل والإنفاق؛ حيث ستتضمن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين 12 محددًا أعلنتها وزارة التموين خلال المرحلة الرابعة كالآتي:



1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.



2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.



3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.



7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



10 - الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.



11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.



12- الأسرة لديها مهنة عليا.



واستهدفت وزارة التموين والتجارة الداخلية حذف نحو 500 ألف غير مستحق للدعم خلال مراحل الاستبعاد الأربعة الأخيرة، وفقًا لمعايير حددتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التي تضم وزارات التموين والتضامن والاتصالات والمالية والرقابة الإدارية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ووقف إهدار الدعم والقضاء على مافيا الاستيلاء عليه.