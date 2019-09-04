إيران:برنامجنا النووي وقوتنا العسكرية أمور غير قابلة للتفاوض

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن الرئاسة، إن برنامج طهران النووي، وقوتها العسكرية غير قابلة للتفاوض على الإطلاق.



وفرضت الخارجية الأمريكية، عقوبات على برنامج إيران الفضائي، على خلفية إطلاق إيران صاروخها الفضائي للمرة الثالثة بعد فشلها في إطلاقه قبل ذلك.

