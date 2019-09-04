شاهد: "دوريان" يخلف 7 قتلى ويدمر جزر الباهاماس

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، يكشف حجم الدمار الذي خلفه إعصار دوريان، وأسفر عن عدد ضحايا من خمسة إلى سبعة قتلى.



وأعلن رئيس وزراء الباهاماس هيوبرت مينيس خلال مؤتمر صحافي "ارتفع عدد القتلى إلى سبعة، ونتوقّع تسجيل مزيد من الوفيات".



وكان رئيس وزراء الأرخبيل المؤلف من حوالى 700 جزيرة والواقع في البحر الكاريبي وصف ما خلّفه الإعصار المدمّر بـ"المأساة التاريخية".



وفي الولايات المتحدة، صدرت أوامر بإجلاء ملايين السكان من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية استعدادًا لوصول الإعصار إلى أراضيها وهو ما بدأ بالفعل اليوم الأربعاء.