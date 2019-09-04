فينيسيوس يعلن عن رغبته في اللعب مكان هازارد

كشف البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأنه طلب من مدربه الفرنسي زين الدين زيدان اللعب في المركز الذي يتواجد فيه النجم البلجيكي إيدين هازارد.



ويتواجد حاليًا الشاب البرازيلي صاحب 19 عامًا مع منتخب بلاده البرازيل الذي سيواجه وديًا كولومبيا وبيرو في فترة التوقف الدولي.



مهمة فينيسيوس جونيور صعبة للغاية مع ريال مدريد هذا الموسم، خاصةً بعد تعاقد الريال مع البلجيكي إيدين هازارد الذي يلعب في نفس مركز الشاب البرازيلي.



وتحدث فينيسيوس جونيور لـ “جلوبو سبورت” قائلًا “مركزي المفضل في كل الأندية، أي لاعب يلعب بقدمه اليمنى يفضل اللعب في الرواق الأيسر إذا كان يلعب في مركز الجناح مثلي ومثل هازارد”.



وأضاف “بالطبع أنا وهازارد لدينا صفات مختلفة عن بعضنا البعض، والمدرب يقرر في النهاية من سيلعب، وبصراحة أجد صعوبات كبيرة في اللعب بمركز الجناح الأيمن”.