"محلية البرلمان" تعد مشروع قانون لتقنين منظومة القمامة

قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على إعداد مشروع قانون لتقنين منظومة النظافة وتنظيم رسوم تحصيلها، بما يضمن الحفاظ على أموالها وضمان ذهابها إلى المحليات، مشيرًا إلى أن مشروع الشركة القابضة للقمامة متوقف لأسباب عديدة، واللجنة تحتاج لتشريع لتنظيم عملية تحصيل الرسوم وتوحيد جهة التحصيل.



وكشف "الحسيني" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن ملامح التشريع الجديد، والتي تتمثل في ضرورة تعديل نظام المدفوعات للقمامة حتى يزيد نسبة الحصول على عوائد تستطيع من خلالها تشغيل باقي عناصر المنظومة، مشيرًا إلى أن هناك مجتمعات عمرانية جديدة، ومناطق راقية، لم يتم تحديد رسوم معينة مقابل إزالة القمامة.