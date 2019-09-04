كارفاخال من الصعب افتعال ثورة داخل ريال مدريد

لا يعتقد نجم المنتخب الإسباني ولاعب فريق ريال مدريد داني كارفاخال بأنه من السهل إعادة تغيير وتجديد الفريق خلال سوق الانتقالات بهذه السرعة.



وكان هناك الحديث المستمر عن نية زيدان ورغبته في التوقيع مع عدة لاعبين كبار مثل بول بوجبا ونيمار وكريستيان إريكسين.



قال كارفاخال لراديو الماركا: “الكثير كان يتحدث عن إحداث ثورة ولكن في فريق مثل ريال مدريد فالجميع يريد أن يبقى فيه ولا يريد أحد أن يرحل..فلم يكن الأمر سهلًا”.



أضاف: لاعبون مثل هازارد وميليتاو وميندي وصلوا لمساعدتنا وأعتقد أن لدينا فريقًا كبيرًا، والناس قد يعتقدون بعد تعثرنا في مباراتين في بداية الموسم أن شبح العام الماضي لازال مستمرًا ولكن الشعور داخل غرفة الملابس ليس بهذا السوء.