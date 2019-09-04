برلماني يطالب بتفعيل الكارت الذكي للفلاح

أكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب عن مدينة منيا القمح، أن "الكارت الذكي" للفلاح الذي تحدثت عنه الحكومة منذ سنوات، أصبح حلما ينتظره الفلاح المصري، معتبرًا أنه سيكون سببًا في التخلص من مشكلاته الكثيرة التي يتعرض لها سواء في صرف الأسمدة والمستلزمات الزراعية أو في التعامل مع الجمعيات والبنوك.



وأضاف "مشهور" في بيان، الأربعاء، أن هدف الحكومة من وجود هذا الكارت في يد الفلاح يأتي ضمن محاولاتها لترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، حتى يضمن حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأرض الزراعية، كذلك التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة.



وطالب "مشهور" بتنظيم حملة إرشاد وتوعية للفلاحين بمميزات وطريقة استعمال "الكارت الذكي" بأدوات تدريبية وتعريفية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الذين يتعاملون مع الفلاح والتيسير عليه، خاصة أنه حال وجود هذا الكارت سوف يساعد على سهولة توريد الفلاح محاصيله الزراعية مثل: توريد القمح للشون، والأرز للمضارب، والقطن للمحالج، بالإضافة إلى ضمان الحصول على دعمه من المحروقات في حالة وجود نقص بها أو ارتفاع أسعارها.