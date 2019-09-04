ضبط 34 سائقًا تحت تأثير المخدرات
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
شيماء حسينطباعة
شنت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الكشف عن متعاطي المواد المخدرة من السائقين أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث على الطرق السريعة.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ225 سائقًا، وإثبات تعاطي 34 منهم المواد المخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ225 سائقًا، وإثبات تعاطي 34 منهم المواد المخدرة أثناء القيادة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.