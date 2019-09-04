ضبط 34 سائقًا تحت تأثير المخدرات

شنت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الكشف عن متعاطي المواد المخدرة من السائقين أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث على الطرق السريعة.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن إجراء تحليل طبي لـ225 سائقًا، وإثبات تعاطي 34 منهم المواد المخدرة أثناء القيادة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، والعرض على النيابة للتحقيق.