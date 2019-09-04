يوفيتش : بدايتي مع ريال مدريد كانت ثقليه

اعلن الصربي لوكا يوفيتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأن بداياته مع الملكي كانت صعبة، مشيرًا إلى أنه أصبح مستعدًا للمشاركة بشكلٍ إيجابي مع الريال.



وانتقل لوكا يوفيتش ابن 21 عامًا لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، قادمًا من انتراخت فرانكفورت الألماني بمبلغ 60 مليون يورو.



وحتى الآن لم يقدم المهاجم الصربي الأداء المنتظر له، حيث شارك في أول ثلاث مباريات للريال في مسابقة الدوري الإسباني، ولكنه فشل في تسجيل أول أهدافه مع المرينجي، ولكنه أكد في تصريحه بأنه أصبح مستعدًا لتقديم مستويات طيبة مع الريال في الفترة المقبلة.



وتحدث لوكا يوفيتش قائلًا" بعد فترة الإعداد، الوضع تحسن بكل تأكيد، لقد تعرضت للإصابة في الفترة التحضيرية للموسم".



