فيدرر يودع فلاشينج ميدوز للتنس ويرفض الاعتراف بأصابته

استغل لاعب التنس البلغاري جريجور ديميتروف الأخطاء العديدة التي ارتكبها النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم وأطاح به من دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي صباح اليوم الأربعاء



وتأهل ديميتروف للمربع الذهبي في البطولة بالفوز الثمين على فيدرر 3 6 و6 4 و3 6 و6 4 و6 2.



ورغم الأداء الجيد والمتزن بين اللاعبين على مدار المجموعات الأربعة الأولى في المباراة، تراجع فيدرر المصنف الثالث للبطولة بشكل هائل في النتيجة صفر 4 خلال المجموعة الخامسة الحاسمة والتي خاضها بعد الحصول على وقت مستقطع للعلاج من آلام في الظهر.