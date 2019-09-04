عشماوي: انتهاء تنفيذ 50% من المنطقة اللوجستية بدمنهور

يستعد جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الإعلان قريبًا عن الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات كبرى "مناطق تجارية ولوجيستية وسلاسل تجارية"، موزعة على 4 محافظات، هى القاهرة، الغربية، البحيرة، القليوبية، وذلك من خلال 4 مطورين تجارين، هي هيوسينس، والعروبة، وفيرن برو، وبندة.



وقال عشماوى، إن شركة هيوسينس، انتهت من تنفيذ 50% من المنطقة اللوجيستية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على مساحة 19 فدانا، باستثمارات متوقعة 2 مليار جنيه، كذلك شركة العروبة انتهت من تنفيذ 50% من المنطقة التجارية في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على مساحة 46 فدانا، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه.



وأضاف أن شركة فيرن برو، انتهت من تنفيذ 70% من المنطقة التجارية واللوجيستية على مساحة 82 فدانا، بمدينة طنطا في محافظة الغربية، وبقيمة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه، متابعًا أن شركة بندة تعاقدت مع الجهاز على إقامة 3 سلاسل تجارية، بقيمة 43 مليون جنيه، على مساحة 4.36 فدان.



وأوضح أن تلك السلاسل التجارية الخاصة بـ”بندة” موزعة كالتالي، سلسلة تجارية في مول قها بمحافظة القليوبية على مساحة 1.23 فدان، بقيمة استثمارية 15 مليون جنيه، وسلسلة تجارية في المظلات بمحافظة القاهرة، على مساحة 0.88 فدان، باستثمارات تصل إلى 8 ملايين جنيه، ومول العبور بمحافظة القليوبية على مساحة 2.25 فدان، باستثمارات تصل إلى 2 مليون جنيه.