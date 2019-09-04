أول رد من طوكيو على إخراج كوريا لها من قائمة الشركاء التجاريين

تقول وزارة التجارة اليابانية إنها طلبت من حكومة كوريا الجنوبية توضيح سبب تخطيطها لحذف اليابان من قائمتها للدول المميزة التي تحظى بإجراءات تصدير تفضيلية.



وكانت سول قد أعلنت عن هذا الإجراء في الشهر الماضي وطلبت وجهات نظر الرأي العام حوله من اليوم الرابع عشر من أغسطس حتى اليوم الاربعاء.



وقالت وزارة التجارة اليابانية اليوم إنها قدمت تعليقا عاما وأسئلة للحكومة الكورية الجنوبية.



وتقول الوزارة إنه في حالة مضي حكومة كوريا الجنوبية قدما بخطتها دون تقديم إجابات واضحة للأسئلة، ستعتبر اليابان ذلك إجراء انتقاميا واعتباطيا لا أساس له.



وتقول الوزارة أيضا إنها تريد من سول إعطاء توضيحات مفصلة لأسباب هذا التحرك والإشارة إلى القوانين التي استند عليها هذا الإجراء.



وفي حالة حذف اليابان من قائمة سول لشركائها التجاريين الموثوقين، سيكون على الشركات اليابانية إرفاق مزيد من المستندات لإكمال إجراءات استيراد منتجات من كوريا الجنوبية إلى اليابان، كما يتوقع أن تستغرق عمليات الفحص المزيد من الوقت.