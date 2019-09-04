مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها
الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:51 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
إثيوبيا x ليسوثو الساعة 3عصرًا
إريتريا x ناميبيا الساعة 3 عصرًا
بوروندي x تنزانيا الساعة 3 عصرًا
جنوب السودان x غينيا الاستوائية 3 عصرًا
الموريشيس x موزمبيق الساعة 4:30 عصرًا
جيبوتي x سوازيلاند الساعة 5 مساءً
ساوتومي x غينيا بيساو الساعة 5:30 مساءً
ليبيريا x سييراليون الساعة 8 مساءً.
إثيوبيا x ليسوثو الساعة 3عصرًا
إريتريا x ناميبيا الساعة 3 عصرًا
بوروندي x تنزانيا الساعة 3 عصرًا
جنوب السودان x غينيا الاستوائية 3 عصرًا
الموريشيس x موزمبيق الساعة 4:30 عصرًا
جيبوتي x سوازيلاند الساعة 5 مساءً
ساوتومي x غينيا بيساو الساعة 5:30 مساءً
ليبيريا x سييراليون الساعة 8 مساءً.