مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.



إثيوبيا x ليسوثو الساعة 3عصرًا



إريتريا x ناميبيا الساعة 3 عصرًا



بوروندي x تنزانيا الساعة 3 عصرًا



جنوب السودان x غينيا الاستوائية 3 عصرًا



الموريشيس x موزمبيق الساعة 4:30 عصرًا



جيبوتي x سوازيلاند الساعة 5 مساءً



ساوتومي x غينيا بيساو الساعة 5:30 مساءً



ليبيريا x سييراليون الساعة 8 مساءً.