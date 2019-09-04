تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.79% خاسرة 81.34 نقطة، لتصل إلى مستوى 10217.83 نقطة.



وجرت التداولات بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 24 مليون سهم بقيمة 83 مليون ريال قطرى عبر 2340 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 5 أسهم.



وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.24%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.5%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.