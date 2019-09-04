الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. التموين تفتح أول منطقة لوجستية في الدلتا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
تفتتح وزارة التموين، متمثلا في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين لشؤون الاستثمار، المرحلة الأولى من مشروع (داون تاون دلتا) بمحافظة الغربية غدا الخميس، على مساحة 82 فدانا باستثمارات تصل لنحو 6 مليار جنيه.

وكان عشماوي قال في تصريحات للدستور، إن مشروع "داون تاون دلتا " عبارة عن منطقة لوجستية متكاملة تضم مركزا تجاريا تنفذه شركة مراكز للاستثمار العقاري على مساحة 135 ألف فدان باستثمارات ملياري جنيه، ويضم إلى جانب المركز التجاري منطقة ترفيهية على مساحة 55 ألف متر تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى ونادي رياضي واجتماعي باستثمارات تصل لنحو 1.5 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يضم منطقة سيارات على مساحة 45 ألف متر باستثمارات 500 مليون جنيه، تشمل معارض سيارات ومراكز خدمة وخدمة بيع قطع الغيار، ومنطقة إدارية وطبية على مساحة 15 ألف متر باستثمارات 1.5 مليار دولار، وتشمل مبنى إداريا ومبنى آخر للخدمات الطبية، ومنطقة لوجيستية على مساحة 60 ألف متر.

وأشار إلى أن المشروع يضم العديد من المشروعات التي تساعد على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتعدى 50 ألف فرصة عمل والتي تعمل على تعزيز الاقتصاد بالمنطقة ورفع مستوى المعيشة.

ونوه بأن المشروع يستهدف تعزيز اللامركزية بعيدا عن القاهرة وخلق عاصمة تجارية جديدة لمنطقة الدلتا وتحويلها إلى مركز تجاري عالمي في المستقبل؛ ما يعمل على دعم التجارة الداخلية، كما يتميز المشروع بقربة من الطريق الدولى.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

منذ يوم

"الأهلى" يكشف الموقف النهائى لرحيل وليد أزارو

منذ حوالي 21 ساعة

إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة "الفيديو الإباحي"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

بالأماكن والشروط.. "الإسكان" تكشف عن طرح جديد لوحدات "سكن مصر"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

الحصبة تعاود الظهور في 4 دول أوروبية

في دراسة لـ"ألزهايمر".. علماء يربطون "هرمون الجوع" بالذاكرة

تناول التوت البرى بكثرة يساعد فى الحفاظ على القلب

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

الرئيس نيوز

غنى لها "هتجوز غيرك لو طلعتي.. نصابة".. القبض على بوسي بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لطليقها

وزير الكهرباء: ضخ 54 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل لتحسين الخطمة

الإحصاء: 5.9% انخفاضا في حالات البروتستو عام 2018

المعهد القومي للإدارة يناقش مشروعات التخرج للمشاركات ببرنامج القيادات النسائية

منوعات

تبادل الملابس أفضل من شرائها من أجل أسلوب حياة مستدام

الصين تكتشف دواء عشبيا عمره 2000 عام

راكب يستقل طائرة مصطحبا جواده

دراسة تحذر: ظهور جسيمات بلاستيكية دقيقة في براز البشر

كشكول

عبد الرؤوف يتفقد امتحانات التصفية بكلية البنات الإسلامية بأسيوط

اليوم.. الحكم بدعوي إلغاء الثانوية العامة الجديدة والامتحانات الالكترونية

ننشر القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام

"التعليم": تحدد مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالعام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تفاصيل زيارة قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية للعلمين الجديدة

تفاصيل بروتوكول تطوير أراضي محور المحمودية بحضور وزيرين

مزايا التأشيرات الفورية الإلكترونية بالسعودية

4 فوائد صحية للفلفل الحار

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

مترجم "العقل والمادة": الكتاب يتبنى رؤية قريبة للمتصوفين

"مختارات من الشعر الانجليزى " في مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

مؤسسة الفكر العربى تصدر "تاريخُ الهند: ثقافتُها وفنونُها"

تسليم جوائز المهرجان القومي للمسرح في حفل بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك