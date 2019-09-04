مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان المسرح التجريبي اليوم

يقام اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر وذلك بحضور رئيس المهرجان الدكتور سامح مهران وعدد من الفنانين علي رأسهم سيد رجب وسميرة عبدالعزيز وأحمد كمال.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي تنطلق يوم 10 سبتمبر وتستمر ليوم 19 من نفس الشهر، ويشارك في الدورة الجديدة 87 عرض من 16 دول عربية، كما سيتم منح خمسة فنانين ميدالية التجريبي كتكريم لهم عن مسيرتهم وعطائهم للمسرح.