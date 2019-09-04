الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العبيدي: التاريخ سيذكر السيسي بحروف من ذهب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
طباعة
قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج،بهجت العبيدي، أن التاريخ يقيّم الشخصيات والقادة والزعماء بما حققوه لأوطانهم وشعوبهم في ملابسات الفترة التاريخية التي عاشوها، والتي تتشابك فيها العوامل الداخلية والخارجية، فينظر لكل حدث في سياقه ويقدّر كيف كان لهذا الحدث أو ذاك من نتائج على الدولة أو الأمة أو الشعوب.

وأضاف أن من بين الفترات التي سيقف أمامها التاريخ وقوف المتأمل والدارس الحصيف، تلك المرحلة التي مرت بمصر والمنطقة العربية بداية من أول هذا العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين والتي تكالبت الدنيا على المنطقة كلها وخاصة على عصبها المتمثل في مصر التي لو سقطت لانفرط عقد الأمة، هذا التكالب الذي كان ذا هدف محدد وواضح وهو تقسيم المنطقة إلى دويلات متناحرة فيما بينها لتعود الفوائد كلها على دولة وحيدة هي إسرائيل.

وذكر العبيدي أنه والأمر كذلك خرج من أبطال القوات المسلحة المصرية بطل هو الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كفيه محددا هدفه بدقة متناهية وهو إنقاذ مصر أولا ومن بعدها المنطقة، فالتف حوله الشعب المصري الذي كان قد أدرك ما يحاك للوطن في ليل بهيم، وتكاتف الجيش والشعب بقيادة الزعيم تم إفساد مخطط الأعداء وأوقف انهيار مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما تصدى لكل محاولات إفشال الدولة عمل بكل جهده لإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية فوصل بسفينة الوطن إلى بر الأمان وسط لجج من الأمواج العاتية، ما يعكس براعة الربان وبسالة الأبطال بدعم من الشعب.

وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه لو لم يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا الحفاظ على مصرنا الغالية لكفى أن يذكره التاريخ متباهيا به بسطور من ذهب.

وألمح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أنه إن كان هذا يكفي لكي يذكر التاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحروف من ذهب، فإن ما حققه من إعادة مصر لقلب العالم، بالإضافة للمشروعات العملاقة في كافة المجالات لهي أسبابٌ إضافية لكي يكرّم التاريخ بطل مصر الجديد - الرئيس عبد الفتاح السيسي- الذي هو امتداد لأبطال وزعماء مصر التاريخيين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

ضبط 7 شباب يرتدون ملابس حريمي داخل كافيهات وسط البلد

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. "شكاوى الأعلى للإعلام" توصى بحجب 10 مواقع في واقعة "إغماء مدرسة بورسعيد"

منذ ساعة و 10 دقيقة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

منذ حوالي 16 ساعة

"توت" يحطم الأرقام القياسية.. و"الجارديان": الملك أبهر لندن

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

خوفًا من الفضيحة.. طالبة تقتل شقيقتها في شبرا الخيمة

القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

بالأماكن والشروط.. "الإسكان" تكشف عن طرح جديد لوحدات "سكن مصر"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

الحصبة تعاود الظهور في 4 دول أوروبية

في دراسة لـ"ألزهايمر".. علماء يربطون "هرمون الجوع" بالذاكرة

تناول التوت البرى بكثرة يساعد فى الحفاظ على القلب

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

الرئيس نيوز

غنى لها "هتجوز غيرك لو طلعتي.. نصابة".. القبض على بوسي بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لطليقها

وزير الكهرباء: ضخ 54 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل لتحسين الخطمة

الإحصاء: 5.9% انخفاضا في حالات البروتستو عام 2018

المعهد القومي للإدارة يناقش مشروعات التخرج للمشاركات ببرنامج القيادات النسائية

منوعات

تبادل الملابس أفضل من شرائها من أجل أسلوب حياة مستدام

الصين تكتشف دواء عشبيا عمره 2000 عام

راكب يستقل طائرة مصطحبا جواده

دراسة تحذر: ظهور جسيمات بلاستيكية دقيقة في براز البشر

كشكول

عبد الرؤوف يتفقد امتحانات التصفية بكلية البنات الإسلامية بأسيوط

اليوم.. الحكم بدعوي إلغاء الثانوية العامة الجديدة والامتحانات الالكترونية

ننشر القرار الوزاري المنظم للدارسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام

"التعليم": تحدد مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالعام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تفاصيل زيارة قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية للعلمين الجديدة

تفاصيل بروتوكول تطوير أراضي محور المحمودية بحضور وزيرين

مزايا التأشيرات الفورية الإلكترونية بالسعودية

4 فوائد صحية للفلفل الحار

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

مترجم "العقل والمادة": الكتاب يتبنى رؤية قريبة للمتصوفين

"مختارات من الشعر الانجليزى " في مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

مؤسسة الفكر العربى تصدر "تاريخُ الهند: ثقافتُها وفنونُها"

تسليم جوائز المهرجان القومي للمسرح في حفل بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك