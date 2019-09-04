العبيدي: التاريخ سيذكر السيسي بحروف من ذهب

قال مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج،بهجت العبيدي، أن التاريخ يقيّم الشخصيات والقادة والزعماء بما حققوه لأوطانهم وشعوبهم في ملابسات الفترة التاريخية التي عاشوها، والتي تتشابك فيها العوامل الداخلية والخارجية، فينظر لكل حدث في سياقه ويقدّر كيف كان لهذا الحدث أو ذاك من نتائج على الدولة أو الأمة أو الشعوب.



وأضاف أن من بين الفترات التي سيقف أمامها التاريخ وقوف المتأمل والدارس الحصيف، تلك المرحلة التي مرت بمصر والمنطقة العربية بداية من أول هذا العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين والتي تكالبت الدنيا على المنطقة كلها وخاصة على عصبها المتمثل في مصر التي لو سقطت لانفرط عقد الأمة، هذا التكالب الذي كان ذا هدف محدد وواضح وهو تقسيم المنطقة إلى دويلات متناحرة فيما بينها لتعود الفوائد كلها على دولة وحيدة هي إسرائيل.



وذكر العبيدي أنه والأمر كذلك خرج من أبطال القوات المسلحة المصرية بطل هو الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كفيه محددا هدفه بدقة متناهية وهو إنقاذ مصر أولا ومن بعدها المنطقة، فالتف حوله الشعب المصري الذي كان قد أدرك ما يحاك للوطن في ليل بهيم، وتكاتف الجيش والشعب بقيادة الزعيم تم إفساد مخطط الأعداء وأوقف انهيار مؤسسات الدولة.



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما تصدى لكل محاولات إفشال الدولة عمل بكل جهده لإعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية فوصل بسفينة الوطن إلى بر الأمان وسط لجج من الأمواج العاتية، ما يعكس براعة الربان وبسالة الأبطال بدعم من الشعب.



وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه لو لم يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا الحفاظ على مصرنا الغالية لكفى أن يذكره التاريخ متباهيا به بسطور من ذهب.



وألمح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أنه إن كان هذا يكفي لكي يذكر التاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحروف من ذهب، فإن ما حققه من إعادة مصر لقلب العالم، بالإضافة للمشروعات العملاقة في كافة المجالات لهي أسبابٌ إضافية لكي يكرّم التاريخ بطل مصر الجديد - الرئيس عبد الفتاح السيسي- الذي هو امتداد لأبطال وزعماء مصر التاريخيين.