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اقتصاد

تراجع بورصة دبى بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران - أسماء إبراهيم
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسرا 14.01 نقطة ليصل إلى مستوى 2862.43 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 58.4 مليون سهم، محققة ما قيمته 57.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 924 صفقة لـ30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.61%، فقطاع العقارات بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.50%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.08%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.18%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.54%.

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