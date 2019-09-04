الحصبة تعاود الظهور في 4 دول أوروبية

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الحصبة عادت للظهور في 4 دول أوروبية كانت تعتبر من قبل خالية من المرض وهى ( ألبانيا وجمهورية التشيك واليونان والمملكة المتحدة).



يشار إلى أن الحصبة مرض معدي للغاية ويمكن أن يكون قاتلا ومن أعراضه السعال والحمى، وتعتبر الدول خالية من المرض في حالة عدم تسجيل أي حالة إصابة على مدى 12 شهرا متصلة في بعض المناطق المحددة.