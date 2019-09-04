ارتفاع أسعار النفط وسط استمرار المخاوف الاقتصادية

تعافت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، بعد أن لامست الخام أدنى مستوياته قي نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.



وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 58.57 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 54.28 دولار للبرميل.



وهوت أسعار النفط لأدنى مستوى في نحو شهر أمس الثلاثاء بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.



لكن الأسواق العالمية ارتفعت اليوم بد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسعر وتيرة في ثلاثة أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام.