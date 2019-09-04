إيران: إطلاق سراح 7 من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

أعلنت إيران اليوم الاربعاء، في نبأ عاجل لها، عن إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة منذ أكثر من شهر بميناء بندر عباس الإيراني.



فيما أكد المتحدث الخارجية الايراني، عباس موسوي، أنه تم بالفعل الإفراج عن عدد من طاقم ناقلة النفط البريطانية التي تدعى ستينا إمبيرو.



وكانت قد احتجزت إيران الناقلة التي ترفع علم بريطاني في مضيق هرمز، لافتة إلى أنها اخترقت القوانين الدولية للملاحة البحرية.