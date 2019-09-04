غدًا.. ندوة لمناقشة كتاب "بناء المفارقة في البلاغة العربية"

تستضيف مؤسسة بتانة، الناقدة الدكتورة نانسى ابراهيم، فى تمام السابعة من مساء غد الخميس، لمناقشة كتابها "بناء المفارقة في البلاغة العربية".



الكتاب صدر حديثا عن دار بتانة، ويشارك في مناقشته كل من الدكتور محمد الشحات، والدكتور سيد إسماعيل ضيف الله، والدكتور رضا عطية، فى حضور كتاب ونقاد وشعراء وباحثين.



ويعقب المناقشة حفل توقيع للكتاب، وذلك في مقر مؤسسة بتانة: 34 شارع طلعت حرب، عمارة يعقوبيان، وسط القاهرة.