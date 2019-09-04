إيران تقرر إطلاق سراح 7 من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

في تطور جديد للعلاقات البريطانية الإيرانية أعلنت طهران اليوم الأربعاء، أنها ستطلق سراح 7 من طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها.



كانت إيران قد احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مما دفع بريطانيا إلى احتجاز الناقلة الايرانية أدريانا في جبل طارق، حيث طالبت الحكومة الأمريكية من سلطات جبل طارق احتجاز الناقلة ولكنها رفضت.



وقالت بريطانيا إن أدريانا تحمل نفطا إيرانيا ومتجهة إلى سوريا منتهكة بذلك العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة عليها.

