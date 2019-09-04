صحيفة: العملة الرقمية الصينية قد تصبح الأولى عالميًا

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن الصين ربما ستصدر أول عملة رقمية لبنك مركزي في العالم.



ونقلت الصحيفة عن مو تشانغ تشون نائب مدير قسم المدفوعات في البنك المركزي قوله إن بالإمكان وضع العملة التي سيكشف عنها على المحافظ الإلكترونية لدعم الصفقات المباشرة ومن طرف لآخر، حيث يمكن لتلك المحافظ المالية أن تكون على شكل تطبيقات إلكترونية على الهواتف الذكية، إلا أن التصميم النهائي لم يتم اعتماده بعد.



وتعتبر العملة الرقمية للبنك المركزي شكلًا جديدًا من الأموال التي يتم إصدارها بشكل رقمي من قبل البنك المركزي، وتعتبرعملة قانونية مدعومة باحتياطيات الأصول القيمة التي تودعها المؤسسات التجارية في البنك المركزي.



وقال مسؤول بالبنك المركزي الصيني إن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون للاستخدام المحلي فقط في المرحلة الأولية. فيما سيتم تصميمه في المستقبل لاعتماد نفس معدلات الصرف كالعملات المادية، إلا أن آلية الصفقات عبر الحدود ستكون أكثر تعقيدًا بكثير، حيث تتطلب تنسيقًا سياسيًا مع دول أخرى.