تمويل أوروبى لبناء جسر على نهر الدانوب فى رومانيا

يمول الاتحاد الأوروبي بناء جسر على نهر الدانوب في مدينة برايلا شرق رومانيا بمبلغ 363 مليون يورو، ويكتمل بناؤه بحلول عام 2023.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أنه سيتم توفير التمويل في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية، ويتضمن المشروع أيضًا إنشاء طرق ربط لتحسين وسائل النقل من البحر الأسود إلى شمال شرق رومانيا.