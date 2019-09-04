ارتفاع نسبة التسوق عبر الموبايل فى كوريا الجنوبية 21.5%

سجلت مشتريات المستهلكين باستخدام الهواتف الذكية (التسوق الإلكتروني) ارتفاعا قياسيا جديدا في يوليو، مع تزايد خدمات الدفع عبر الموبايل، وفقا لتقرير حكومي اليوم (الأربعاء).



وبلغت قيمة هذا النوع من التسوق عبر الهواتف الذكية، 7.2 تريليون وون (6 مليارات دولار أمريكي) في يوليو، بزيادة 21.5% عن عام مضى، وفقا (لإحصاءات كوريا). وهو الرقم الأكبر منذ بدء مكتب الإحصاءات جمع مثل هذه المعطيات في 2013.



وقيل إن سبب ذلك يعود إلى تزايد خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية المحمولة، والتي تشجع المستهلكين على شراء السلع والخدمات عبر هواتفهم.



وزادت خدمات إيصال الأطعمة عبر طلبات الهواتف الذكية بواقع 87% في يوليو عن عام مضى، مع تسجيل مشتريات أدوات التجميل والأطعمة والمشروبات توسعا مزدوج الرقم في الشهر المذكور.