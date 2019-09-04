انطلاق أعمال منتدى حول الأمن فى سول

افتتحت في سول اليوم الأربعاء، أعمال منتدى سنوي بشأن الأمن الإقليمي لبحث قضية السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.



ومن المقرر أن يستمر حوار سول الدفاعي الثامن، وهو منتدى أمني متعدد الأطراف على مستوى نواب الوزراء تم إطلاقه في عام 2012، لمدة ثلاثة أيام حتى الجمعة.



وقالت الوزارة إن هذا المنتدى سيجمع المئات من المسئولين العسكريين وخبراء الدفاع من حوالي 50 دولة و5 منظمات دولية.



وستركز المناقشات على تحديات وآفاق السلام في شبه الجزيرة والمنطقة وكذلك الأمن السيبراني.



ومن المقرر أن تعقد جلسات مجموعة العمل السيبرانية في اليوم الأول لتبادل وجهات النظر بشأن التحديات الأمنية للفضاء السيبراني. وسيعقد حفل الافتتاح الرسمي في اليوم الثاني.