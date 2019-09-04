صحف السودان تهتم بمباحثات وزير خارجية ألمانيا في الخرطوم

أهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الأربعاء، بمباحثات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في الخرطوم أمس، مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.



وقالت صحيفة (الانتباهة) إن وزير الخارجية الألماني وعد بمناقشة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الجاري.



من جانبها، قالت صحيفة (الصيحة) إن رئيس مجلس السيادة أكد لوزير خارجية ألمانيا رغبة واستعداد الخرطوم لتطوير التعاون الاقتصادي مع برلين، مؤكدا أهمية دور وثقل ألمانيا في المجتمع الدولي.



وذكرت صحيفة (اليوم التالي) أن الوزير الألماني أكد للبرهان استعداد برلين لدعم السودان في الفترة الانتقالية، في مختلف المجالات، وشدد على أن ألمانيا ستسعى لتقديم هذا الدعم من خلال مجموعة (أصدقاء السودان).



وأبرزت صحيفة (المجهر السياسي) تصريحات الوزير الألماني باهتمام برلين بدمج السودان في منظومة الاقتصاد الدولي، فيما اهتمت صحيفة (السوداني) بإعلان وزير الخارجية الألماني رفع قيمة الدعم المقدم إلى السودان من 5 إلى 15 مليون يورو.