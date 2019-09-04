القبض على المطربة "بوسى" فى التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية بوسى، فجرًا فى منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



وتبين أن الضبط جاء بناءً على تنفيذ الأحكام النهائية ضدها، بسبب تحرير شيكات لطليقها، وتبين أن الشيكات بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلًا عن إخلالها باتفاقيات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها.