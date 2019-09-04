الجمعة.. انطلاق المهرجان الدولى للفنون الحضرية بالمغرب

تنطلق فعاليات الدورة 16 من المهرجان الدولي للفنون الحضرية بمدينة مكناس المغربية بعد غد الجمعة بمشاركة 10دول.



ومن المقرر أن يشارك في المهرجان هذا العام ما يزيد من 700 شاب وشابة، على أن يستفيد من برنامجه قرابة 5000 طفل، وشاب من عدد من الأحياء المهمشة بمدينة مكناس وبعض المدن والقرى المجاورة لها.