هيئة الكتاب تعلن عن قرب طرح "حكايات من زمن محمد علي"

أعلنت الهيئة العامة للكتاب عن قرب طرح "حكايات من زمن الوالي" للكاتب والباحث عماد الغزالي.



ويقول الكاتب في مقدمة عمله: "ليست هذه زيارة جديدة للتاريخ، ولا أحب أن تقرأها على هذا النحو، هذه نزهة في سنوات حكم والي مصر الأعظم "محمد على باشا".



وأضاف أنها "قراءة محبة لفترة بالغة الأهمية في تاريخ المحروسة نقلتها من عصر إلى عصر، بفضل همة والي وجسارة شعب.. فلم يكن ممكنًا لحاكم مهما بلغت قدراته وتسابقت أحلامه أن يحقق شيئًا دون شعب تمتد جذوره إلى ما قبل التاريخ، وعرف الحضارة والمدنية وقت أن كانت الدنيا ترزح في غمامات الظلام والهمجية. هذا ما أدركه "محمد على " نفسه حين بدأ تكوين جيشه الذي كان نواة مشروعه التحديثي، اعتمادا على عناصر أجنبية لكنه سرعان ما تنبه إلى أن هذا الجيش لا يمكن إلا أن يكون مصريًا، ولا يمكن لجنوده إلا أن يكونوا من أبناء الفلاحين".



يشار إلى أن الكاتب صدر له "فضفضة كتاب ومفكرين"، و"نهاية المطاف: مقالات ودراسات"، و"رجل طيب يكتب عن ناس طيبين"، و"في مديح القبيح"، و"نهاية المطاف: مقالات ودراسات".