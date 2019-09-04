واصلت رواية"عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز احتلالها للمركز الأول بقائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير لتستمر فيها على مدى 50 أسبوعا فيما احتلت رواية "عظام رميم" لدوجلاس بريستون ولينكولن تشايلد المركز الثاني في الأسبوع الأخير.



على مستوى الأعمال الأدبية أيضا، حلت ثالثا رواية "الأرملة الأخيرة" لكارين سلوتر بينما جاءت قصة "فن السباق تحت المطر" لجارث ستين



في المركز الرابع. وكان المركز المركز الخامس والأخير لرواية "صنيع واحد طيب" لديفيد بالدتشي.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد تصدر كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر القائمة وجاء كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث حل كتاب: "كيف تكون مناهضا للعنصرية" لابرام كندي بينما احتل كتاب "ثمرة جريمة" لتريفور نوح المركز الرابع.



وجاء كتاب "ثلاث نساء" لليزا تاديو في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.