"انقذوا الأطفال" تحذر من أزمة التعليم في إدلب

تتوقع منظمة "انقذوا الأطفال" المعنية بحقوق الطفل عدم تمكن مئات الآلاف من الأطفال من الذهاب إلى المدرسة العام الدراسي المقبل في إدلب، شمال غرب سوريا، وهي آخر معقل كبير لفصائل المعارضة في سوريا.



وذكرت المنظمة اليوم الأربعاء أن نحو 50% من المنشآت التعليمية دُمرت أو هُجرت، مشيرة إلى أن المدارس التي لا تزال صالحة للاستخدام بإمكانها أن تستقبل 300 ألف تلميذ من إجمالي 650 ألف تلميذ كحد أقصى، كما يفضل الكثير من الآباء إبقاء أبنائهم في المنزل بدلا من الذهاب إلى المدرسة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

