العثور على مخدرات فى "أغلى" مدرسة بأستراليا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء أنه تم العثور على مخدرات مع طلاب بمدرسة داخلية تعد صاحبة أعلى مصاريف في أستراليا.



وأفادت قناة شانيل 9 وإذاعة مبلورن ثري ايه دبليو بأن طلاب بمدرسة جيلونج جرامر بولاية فيكتوريا أبلغوا سلطات المدرسة عن وجود المخدرات، وتم إجراء عملية بحث شملت الاستعانة بكلاب بوليسية، أثناء عطلة الطلاب.



وأبلغ مدير المدرسة ستيف تشيرش أولياء أمور طلاب المدرسة في خطاب وجهه لهم بأن المدرسة أجرت عمليات تفتيش شاملة لأماكن إقامة طلاب المراحل العليا بالمدرسة.



وأضاف في خطابه" نتيجة لهذه العمليات أصبحت المدرسة أكثر قدرة على دعم حفنة من طلاب المراحل العليا وأسرهم".



وذكرت وكالة اسوشيتد برس الاسترالية أن المدرسة لم تبلغ الشرطة بالواقعة. ولم تصدر المدرسة بيانا بعد.