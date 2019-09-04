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اقتصاد

وزير الطاقة الروسي يخطط لزيارة السعودية للتمهيد لزيارة بوتين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إنه يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض.

وأكد نوفاك، للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الخامس: "أخطط لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا لوضع النقاط على الحروف قبل زيارة بوتين إلى الرياض".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد دعا بوتين إلى زيارة الرياض أثناء استقبال الرئيس الروسي له في الكرملين في أكتوبر 2018.

وأكد المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الجمعة الماضية، استمرار التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية.

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