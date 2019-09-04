برشلونة يرفض طلب فالفيردى

رفض نادي برشلونة الإسباني طلب مدربه ارنستو فالفيردي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة، وفقًا لتقارير إعلامية اسبانية.



و كان فالفيردي يمني النفس بالتعاقد مع قلب دفاع جديد ليكون بديلًا لجيرارد بيكيه في الموسم الجديد، وكانت هي الصفقة التي يلح عليها فالفيردي أكثر من صفقة نيمار.



و يرى مدرب بلباو السابق، أن الوافد الجديد جان كلير توديبو لا يمكنه أن يلعب نفس الدور الذي يلعبه بيكيه ولذلك سعى لجلب مدافع جديد.



و لكن النادي الكتالوني أدار ظهره لطلب فالفيردي ولم يجلب مدافعا قويا لترميم الخط الخلفي للفريق في موسم 2019 – 2020.



و علم برشلونة بحزن فالفيردي لانتهاء السوق الصيفية دون التعاقد مع مدافع جديد، لذلك قد تتجه الإدارة لتحقيق الطلب في يناير القادم، وأبرز الأسماء المرشحة لهذا الدور دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي.