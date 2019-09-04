بعد انتهاء الميركاتو.. إيمرى يعلن القائمة النهائية لنادى أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن قائمته النهائية في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم عقب انتهاء موسم الانتقالات الصيفية يوم الإثنين الماضي.



وشهدت قائمة أرسنال النهائية حضور كافة الصفقات الجديدة التي نجح الجانرز في التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.



نجح نادي أرسنال في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين هذا الصيف جاء على رأسهم نيكولاس بيبي قادما من نادي ليل الفرنسي، في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ الجانرز.



ويعطي الدوري الإنجليزي الفرق قائمة تتكون من 25 لاعبا، مع وضع قائمة إضافية للاعبين الأقل أعمارهم من 21 عاما.



وجاءت قائمة نادي أرسنال كالتالي:-



قائمة أرسنال النهائية للدوري الإنجليزي

بيير إيمريك أوباميانج.



هيكتور بيليرين.



دانيال فيرنانديز سيبايوس.



كالوم تشامبرز.



روبرت صامويل هولدينج.



ألكساندر لاكازيت.



بيرند لينو.



ماثيو ريان مكاي.



أنسلي ميتلاند نيلز.