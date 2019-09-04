البحرية المكسيكية تضبط أكثر من طن من الكوكايين

ضبطت البحرية المكسيكية 1.1 طن من الكوكايين واعتقلت 3 يشبه بأنهم مهربون، قبالة ساحل ولاية تشيباس بالجنوب الشرقي، وفقا للسلطات البحرية اليوم الاربعاء.



تم تنفيذ العملية اليوم الثلاثاء بعد أن اكتشفت البحرية قاربا صغيرا في مياه الباسيفيك، على بعد 170 كم شمال شرق ميناء تشيباس، قرب الحدود المكسيكية مع جواتيمالا.



واستخدمت بالعملية طائرة عادية ومروحيتان وقارب دورية، وفقا لتقرير من السلطات البحرية.



وقالت السلطات إن المهربين رموا 27 كيسا من الكوكايين في المحيط، ولكن البحرية تمكنت من انتشالها.