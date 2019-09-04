تقرير أممى: بريطانيا تحتاج إلى اتفاقيات ثنائية لتفادى الآثار السلبية لبريكست

قال تقرير من الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه على ضوء مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي قريبا، فهي تحتاج إلى اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تمنح تفضيلات لدول الاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن بريطانيا من الحفاظ على الوصول التفضيلي للأسواق.



وجاء في التقرير الذي أصدره هنا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) أنه "رغم وجود العديد من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول، فإن هناك نحو 20% من صادرات بريطانيا لغير الاتحاد الأوربي، تواجه خطر رسوم جمركية أعلى من دول مثل تركيا وجنوب افريقيا وكندا والمكسيك".



وأظهر أحدث بحث لليونكتاد أنه إذا لم يتم إبرام مثل هذه الاتفاقيات بحلول يوم مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الـ31 من أكتوبر المقبل، فسيكلف هذا اقتصاد بريطانيا نحو ملياري دولار أمريكي في الصادرات، وهناك قطاعات مثل الألبسة والأنسجة والمركبات الآلية ومنتجات الأطعمة المعالجة، ستواجه تعريفات جمركية أعلى.



وجاء هذا التقييم في وقت يُبرم فيه الاتحاد الأوروبي العديد من الاتفاقيات مع شركاء تجاريين هامين متنوعين، مثل فيتنام ودول في كتلة أمريكا الجنوبية (ميركوسور).



وقال تقرير (اليونكتاد) إن مثل هذه الاتفاقيات إذا لم ترافقها اتفاقيات أخرى للمملكة المتحدة، فسينجم عن ذلك خسائر إضافية للمصدرين البريطانيين.