إعصار دوريان يقتل 7 أشخاص فى جزر البهاما

قال رئيس وزراء جزر البهاما هوبرت مينيس، اليوم الأربعاء، إن 7 على الأقل لقوا حتفهم هناك بسبب الإعصار دوريان، متوقعا ازدياد عدد الضحايا.



وقال "مينيس"، في مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى ارتفع من 5 إلى 7 أشخاص بعد وفاة اثنين آخرين مصابين تم نقلهما إلى جزيرة نيو بروفيدنس.



وأضاف: "يمكننا أن نتوقع وفاة المزيد"، مشيرا إلى أن الأرقام الحالية تستند إلى معلومات أولية.



وتحرك الإعصار دوريان شمالا باتجاه السواحل الأمريكية بعد تراجع مستواه إلى عاصفة من الدرجة الثانية اليوم الأربعاء.