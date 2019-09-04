"التضامن": مساعدات لعملاء معاش الضمان لمواجهة مصاريف التعليم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدة مالية دفعة واحدة للأفراد​ والأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الضمانية في بعض الحالات الملحة مثل (مواجهة مصاريف التعليم والجنازة والوضع حتي الطفل الثاني من الأحياء وإستخراج الأوراق الثبوتية والحالات الطارئة الملحة ولتنمية موارد الأسرة من تدريب وإقامة​ مشروع صغير إنتاجي أو خدمي).​



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يلزم للحصول على المساعدة طلب الحصول على مصاريف الجنازة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة.



وأضافت أنه يشترط التزام الأفراد والأسر المستفيدة من المساعدة الضمانية الشهرية، بإلحاق وحضور أبناؤهم فى المراحل التعليميه والتردد على مراكز الصحة الإنجابية وتحسين موارد الأسرة.



أما إجراءات الحصول على الخدمة:

​- يقدم طلب الحصول على المساعدة على (طلب الحصول علي خدمة) بعد استيفاء بياناته بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة مرفقًا به المستندات المؤيدة.



المستندات المطلوبة:

- بطاقات الرقم القومي.

– مستندات تثبت درجة القرابة والدخل.

– مستندات مؤيدة لنوع المساعدة المطلوبة.