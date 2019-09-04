غدا.. صرف المعاشات المحولة على البريد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف معاشات شهر سبتمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى، غدا الخميس، الموافق الخامس من سبتمبر وتبلغ قيمتها الإجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف، كما سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الإجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.



وأكد محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر سبتمبر فى كل أنحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 ملايين قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.12 مليار جنيه.