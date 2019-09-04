اعترافات تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالتبين

اعترف متهمان أمام الأجهزة الأمنية بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في السرقة بمنطقة التبين، وقالا إنهما تخصصا في سرقة السيارات المركونة في الشوارع بعد مراقبة المكان، وفتحها بأسلوب المفتاح المصطنع، ثم تخزينها فى أحد الأماكن.



وأشار المتهمان إلى أنهما سرقا 3 سيارات، وأرشدا عن مكان إخفائها بمنطقة التبين.



وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من رجال مباحث قسم شرطة التبين، بضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية"، أثناء استقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وسحبها بمساعدة آخر مستخدمًا سيارة أجرة "ميكروباص".



وبمناقشة المتهمين اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم.