أمريكا تحتفل بـ "يوم صاحبة الجلالة"

يوافق اليوم يوم مهنة الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد توماس غرين أول من أدخل المطبعة إلى أمريكا، لتولد أول صحيفة أمريكية عام 1703 تحمل اسم صحيفة "بوسطن نيوزليتر".



وتضم الولايات المتحدة العديد من الصحف والمجلات بجانب المواقع الإلكترونية الصحفية، ومنها: وال ستريت جورنال، يو أس آي توداي، نيو يورك تايمز، لوس أنجلوس تايمز، واشنطن بوست، دايلي نيوز، نيويورك بوست، سان جوزي دايلي نيوز.



وحول حرية الصحافة احتلت الولايات المتحدة المركز الـ48 من 180 دولة لهذا العام، استنادًا لمؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود"، والتي تراقب حرية الصحافة في العالم، ويصنف الدول بحسب قدرتها على حماية الصحفيين والسماح لهم بتأدية وظيفتهم.